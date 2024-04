Guerra | ultime notizie Ucraina | Zelensky | «Stiamo finendo i missili» Kuleba | «Le bombe guidate russe ci stanno spazzando via» Israele ha ritirato tutte le truppe di terra da Gaza sud

Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per ... (ilsole24ore)

Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per ... (ilsole24ore)