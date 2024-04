Guerra | ultime notizie Ucraina | Zelensky | «Stiamo finendo i missili» Iran | «Nessuna ambasciata di Israele è più sicura»

(Di domenica 7 aprile 2024) Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per gli Usa, vedrà Blinken e Sullivan. L’minacciain risposta all’attacco del primo aprile a Damasco: “Non rimarrà senza risposta”. Intanto a Budapest a migliaia hanno risposto all’appello di Peter Magyar, astro nascente dell’opposizione democratica, per chiedere le dimissioni del governo del premier Viktor Orban

Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per ... (ilsole24ore)

Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per ... (ilsole24ore)

Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per ... (ilsole24ore)

La Guerra contro i parcheggi - La mobilità bolognese si è infilata in un trappolone. Non è la Città 30 (inutile tanto tutti vanno come prima), oppure i nuovi autovelox (solo per la cassa), no il trappolone è il taglio sistematico d ...ilrestodelcarlino

Sei mesi di Guerra e rischio Iran. Conversazione con Dentice su Israele - Un cambio di scenario tattico dell’approccio di Israele alla Guerra, con Hamas che serve al piano interno, mentre attenzione sull’Iran ...formiche

Guerra Ucraina Russia, news. Appello di Zelensky: "Stiamo finendo i missili". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Appello di Zelensky: 'Stiamo finendo i missili'. LIVE ...tg24.sky