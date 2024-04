Guerra | ultime notizie Proteste in Israele | «Bibi dimettiti» Ungheria | in centomila in piazza contro Orban

(Di domenica 7 aprile 2024)persone sono scese ina Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per gli Usa, vedrà Blinken e Sullivan. L’Iran minacciain risposta all’attacco del primo aprile a Damasco: “Non rimarrà senza risposta”. Intanto a Budapest a migliaia hanno risposto all’appello di Peter Magyar, astro nascente dell’opposizione democratica, per chiedere le dimissioni del governo del premier Viktor

Diretta live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 7 aprile 2024 Gli Stati Uniti sono in allerta e si stanno preparando per un significativo attacco dell’Iran la prossima settimana contro ... (tpi)

di Anton Filippo Ferrari - Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, domenica 7 aprile. Tutte le informazioni. Scopri di più ...tpi

Sei mesi di Guerra contro Hamas, Israele "senza exit strategy né piani per il futuro" - "Penso che (la Guerra) abbia già superato di gran lunga le aspettative di chiunque in termini di durata, intensità, portata e mortalità, e non c'è fine in vista", ha affermato alla Cnn Khaled Elgindy, ...adnkronos

Guerra Russia Ucraina, droni su Kharkiv: morti e feriti nei raid russi. Zelensky vuole un vertice mondiale per la pace in Svizzera - Zelensky vuole un vertice mondiale per la pace in Svizzera: “La data entro pochi giorni, non settimane” ...ilsecoloxix