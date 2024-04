Guerra | ultime notizie Proteste in Israele | «Bibi dimettiti» Ucraina | Zelensky | «Stiamo finendo i missili» Kuleba | «Le bombe guidate russe ci stanno spazzando via»

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di domenica 7 aprile 2024) Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per gli Usa, vedrà Blinken e Sullivan. L’Iran minacciain risposta all’attacco del primo aprile a Damasco: “Non rimarrà senza risposta”. Intanto a Budapest a migliaia hanno risposto all’appello di Peter Magyar, astro nascente dell’opposizione democratica, per chiedere le dimissioni del governo del premier Viktor Orban