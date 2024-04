Guerra Ucraina | il ministro degli Esteri | “Le bombe ci stanno spazzando via”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 aprile 2024) Una notte di terrore in. Una nuova ondata di attacchi è stata lanciata nella notte dalla Russia. Ukrainska Pravda riferisce che tre persone sono rimaste ferite in un raid con i droni a Kharkiv, la seconda città più importante del Paese negli ultimi giorni martellata dai russi. Si tratta di due uomini di 87 e 62 anni e di una donna di 64. Lo Stato Maggiore di Kiev, in un nuovo rapporto, ha indicato che tutti i 17 droni di tipo Shahed utilizzati dalla Russia per attaccare l’nelle scorse ore sono stati “abbattuti”. I soldati ucraini “vengono attaccati in modo massiccio e direi anche di routine daaeree guidate (russe, ndr) che spazzano via le nostre posizioni”: così al Financial Times ilucraino, Dmytro Kuleba. “Le...