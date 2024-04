Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie

(Di domenica 7 aprile 2024) Diretta live dellatraoggi, domenica 7 aprile 2024 Gli Stati Uniti sono in allerta e si stanno preparando per un significativo attacco dell’Iran la prossima settimana contro. A riportarlo è stata la Cnn citando alcune sue fonti. Intanto il presidente Biden ha inviato venerdì una lettera al presidente dell’Egitto e all’emiro del Qatar chiedendo loro di fare pressione suaffinché accetti un accordo sugli ostaggi che porti a un cessate il fuoco di sei settimane a Gaza, ha dichiarato un alto funzionario statunitense. Il direttore della Cia William Burns dovrebbe recarsi al Cairo a stretto giro per colloqui con il capo del Mossad israeliano e con alti funzionari del Qatar e dell’Egitto, nel tentativo di sbloccare lo stallo dei negoziati per ottenere il rilascio degli ...

