Guerra alle maxi batterie | la battaglia di Acciaiolo | “Pronti a ricorrere al Tar”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Fauglia (Pisa), 7 aprile 2024 – ”Impugneremo al Tar l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto, e ci riserveremo anche azioni civili a tutela delle nostre case che perdono valore", spiega uno dei membri del comitato, Mileo Ranieri. Con lui, ieri, cerano tutti gli abitanti della zona. Siamo in via Postignano, a Fauglia, non lontano dalla centrale didove nascerà un impianto di accumulo costituito da container che, in questo caso, sono 56 e contengono enormi. Un’operazione di enorme portata: ben 53 milioni di euro per la realizzazione. E’ stato il Mase (il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) a rilasciare l’autorizzazione alla costruzione dell’opera progettata da Fotowatio, controllata spagnola della saudita Abdul Latif Jameel il cui chairman è Mohammed Abdul Latif Jameel. “Ma questo , sta emergendo – sarà solo ...