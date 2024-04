GTWC Europe | pole italiana con Cairoli Caldarelli Bortolotti 6° posto per Rossi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Matteo/Mirko/Andreaguideranno il gruppo questo pomeriggio in occasione della 3h del Paul Ricard, prima prova del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. Il tridente tricolore di Lamborghini ed Iron Lynx ha fatto la differenza nella classifica combinata delle qualifiche, i nostri connazionali hanno avuto la meglio su Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich (Schumacher CLRT Porsche #22) Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2). La Lamborghini #63 ha avuto la meglio sui rivali nell’Huracan GT3 #163 di GRT Grasser Racing Team nell’ultima decisiva Q3,ha fatto la differenza sulla concorrenza confermando l’ottimo lavoro svolto in Q1 daed in Q2 da ...