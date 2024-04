Green Le Mura ci prova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Riprende il cammino play-off in serie cadetta regionale femminile per ilLeSpring, con le biancorosse impegnate nella gara uno della semifinale. Dopo aver liquidato la pratica Prato con un secco 3 a 0, le ragazze di Biagi affronteranno, oggi, alle ore 18.30, al "Palapertini" di Ponte Buggianese il Nicobasket. Un match che si preannuncia molto emozionante, con il roster lucchese che ha cercato di preparare nel migliore dei modi questa sfida. Nonostante l’obiettivo stagionale della conquista del miglior piazzamento sia stato raggiunto, ilLeSpring vuolere a sfruttare l’occasione per fare un’esperienza che sicuramente potrà essere molto utile nelle stagioni successive. Ecco perché coach Biagi ha cercato di preparare questo appuntamento quasi alla perfezione, utilizzando dei ...