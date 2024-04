(Di domenica 7 aprile 2024) Il Presidente della FIPè rimasto ferito in unstradale nel pomeriggio di ieri a Valmontone, vicino a Roma. A quanto ricostruito dai carabinieri,alla guida dell’, insieme alla moglie stava percorrendo una curva in zona Colle Pereto ed è uscito fuori strada...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , sabato 6 aprile 2024. Avellino – Antonio Gengaro è il candidato sindaco designato dalla coalizione di centrosinistra per le ... (anteprima24)

Gianni Petrucci è finito in ospedale dopo un Grave incidente . Il presidente della Federbasket non sarebbe in pericolo di vita. Settantotto anni, una vita dedicato allo sport, è rimasto coinvolto nel ... (tpi)

Grave incidente in auto per Gianni Petrucci: "Non è in pericolo di vita" - Il Presidente della FIP Gianni Petrucci è rimasto ferito in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Valmontone, vicino a Roma. A quanto ricostruito dai carabinieri, Petrucci alla guida ...today

Schianto tra due auto, un'anziana è Grave - Grave incidente stradale a Seregno. Intorno alle 11.30 di domenica 7 aprile, in viale Piave c’è stato uno scontro tra due auto. Tre le persone rimaste coinvolte: tre donne di 51, 54 e 72 anni. Ad ...milanotoday

Due carabinieri muoiono in incidente stradale in provincia di Salerno - Nella notte scorsa, un tragico incidente stradale ha colpito la provincia di Salerno, lasciando dietro di sé un’impronta indelebile di dolore e lutto. Due giovani Carabinieri, il maresciallo Francesco ...online-news