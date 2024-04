Gradara da scoprire La Rocca apre le porte L’ex inquilino fa da guida

(Di domenica 7 aprile 2024) Ladile. Oggi, in occasione delle "Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi illustri Italiani", sarà possibile visitare ladiin compagnia di unaspeciale, Umberto Zanvettori, l’ultimo proprietario del castello.aderisce infatti all’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Insieme alladile realtà museali aderenti della Regione Marche sono Casa Rossini e Museo Nazionale Rossini di Pesaro, Casa Natale di Enrico Mattei ad Acqualagna, la Biblioteca Comunale Ubaldiana e Musei Civici di Piandimeleto (Casa del Conte Ugo Ubaldi) a Piandimeleto - tutte in provincia di Pesaro Urbino - e l’Archivio Biblioteca Museo "Gaspare ...

