GP di Suzuka diretta | Verstappen in fuga | Leclerc è raggiunto da Perez | Sainz quinto

18° giro - Leclerc si ritrova al comando, ancora senza pit-stop 17° giro - E' il momento di Verstappen per cambiare le gomme , passa alle medie mentre Norris supera bene Hamilton alla... (ilmessaggero)

7° giro - Pit-stop anche per Bottas che non perde tempo per passare dalle soft alle dure 6° giro - Hulkenberg va ai box, cambia la strategia e monta subito gomme dure Il replay mostra... (ilmessaggero)