GP di Suzuka diretta | subito bandiera rossa | incidente tra Ricciardo e Albon | piloti senza problemi

(Di domenica 7 aprile 2024) Le operazioni alla curva 2 sembrano essersi concluse. La ripartenza è prevista per ile 7.32 ora italianaLa partenza aveva visto Verstappen installarsi in prima posizione davanti al...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.28 Ricordiamo quindi i tempi della prima sessione di libere: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.056 4 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.181 53 Carlos ... (oasport)

F1 GP Giappone: segui la gara in diretta - Si corre in Giapppone la quarta prova del mondiale di Formula 1. Max Verstappen, dopo il passo falso in Australia, sembra voler tornare a fare la voce grossa e conquista la pole, la quarta i altrettan ...informazione

GP di Suzuka diretta: Verstappen e Perez si giocano la vittoria, Norris e Sainz puntano al podio - Inizia il giro di riscaldamento, tribune completamente gremite Con le gomme medie partono i primi quattro dello schieramento, ovvero Verstappen, Perez, Norris, Sainz. Poi, stessa scelta ...ilmattino

diretta Gp Giappone - Segui su la Repubblica la diretta on-line del gran Premio Gp Giappone, aggiornato ad ogni giro: posizioni, sorpassi, ritiri, pit stop ...repubblica