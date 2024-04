Golf Alessandro e Luca Nanni vincono a Verucchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) L’agonismo ha incontrato il divertimento al Rimini egrazie al circuito Martin Argenti Green Cup giocata con formula a coppie.hanno vinto con un giro in 77 colpi. Nella categoria netta Corrado Lorini e Luigi Celli (44) hanno staccato di un solo punto Matteo Monti e Cesare Monti. Hanno completato il podio Michele Bonito con Nevio Giovannini (42). Al Rivierail circuito Royal Air Maroc Trophy ha messo in palio l’accesso alla finale di Albarella, anticamera di quella internazionale in Marocco. Emanuele Danzi vincitore con 73 colpi, Simone Angelini Mattei (70), Massimo Petrillo (66) e Ivan Trolio (60) che si sono imposti nelle categorie nette. Alle loro spalle rispettivamente Federico Caporizzi (71), Matteo Marchetti (68) ...