Glicine | dove posizionarlo | quando piantarlo e quanto dura

(Di domenica 7 aprile 2024) Se avete un bel giardino con portico o un piccolo balcone da impreziosire con qualche fiore colorato, ilpotrebbe essere la scelta giusta: si tratta di una pianta rampicante molto rigogliosa, in grado di crescere parecchio sia in altezza che in orizzontale. In primavera, la sua fioritura è una vera esplosione di colori e di profumi inebrianti, non sorprende dunque che sia una delle piante più diffuse per scopi ornamentali. Ama particolarmente il sole, non è affatto difficile da coltivare e può resistere bene a diverse condizioni atmosferiche. Scopriamo come prendersi cura del, le caratteristiche della pianta Il(Wisteria) è una pianta rampicante appartenente alla famiglia delle Fabacee, che include soprattutto specie leguminose come il fagiolo, il pisello, la fava, il lupino e il cece. ...