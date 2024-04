Gli islamici vogliono commissariare il Comune leghista? Non siamo i loro tappetini

(Di domenica 7 aprile 2024) Scusateci,, se a casa nostra vorremmo veder rispettate leggi, tradizioni, consuetudini. E se vorremmo a che a dettare le regole di convivenza fossero le istituzioni, sia locali che nazionali. A Monfalcone, invece, non si può. Parliamo delin provincia di Gorizia dove c'è una incredibile presenza di, con pretese nei riguardi dell'amministrazione locale, che ilnon può certo avallare. Sono proprio i musulmani a pretendere che si faccia come diconoe adesso si sono messi in testa persino di sollecitare il commissariamento delal Consiglio di Stato. Come se ci fossero i mafiosi, con le sembianze del sindaco Anna Maria Cisint,talmente indigesta ai cultori del Corano da dover girare sotto scorta di polizia. È ...

Centri islamici , prosegue la polemica a Monfalcone. Il Comune ha presentato al Consiglio di Stato una specifica memoria per confutare punto per punto le affermazioni contenute nella richiesta di ... (iltempo)

