Giulio Gallera colpito da un malore durante la Milano Marathon | “Ho avuto un collasso Ora sto meglio”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Attimi di paura oggi pomeriggio aper. L’ex assessore regionale è stato tra i tantissimi milanesi che hanno partecipato alla. Purtroppo perperò, l’epilogo della gara non è stato sicuramente quello auspicato: a pochi passi dal traguardo ha subito unche non gli ha permesso di completare la distanza della maratona. Fortunatamente, come ha fatto sapere il diretto interessato tramite i suoi social, non si è trattato di nulla di grave. “Purtroppo la maratona diper me è finita nel peggiore dei modi” inizia il racconto l’ex assessore. “Hounal 41 km e non sono riuscita a concluderla”. Poi gli attimi di paura e la corsa all’ospedale da campo: “Mi ...