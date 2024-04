Giulia Salemi nuova anteprima del nuovo progetto | “Non lo faccio x moda”

Incredibile rivelazione su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fatta proprio da quest’ultimo, nel corso della sua presenza a La vita in diretta . Si è presentato nel giorno di Pasquetta in diretta su ... (caffeinamagazine)

Giulia Salemi è volata a New York ed è proprio lì che ieri sera ha incontrato Selena Gomez . Per l'evento di lancio di un nuovo prodotto beauty della popstar ha pensato bene di seguire il trend dei ... (fanpage)

Giulia Salemi in doppiopetto e gonna a pieghe: il look college per incontrare Selena Gomez a New York - Giulia Salemi è volata a New York ed è proprio lì che ieri sera ha incontrato Selena Gomez. Per l’evento di lancio di un nuovo prodotto beauty della popstar ha pensato bene di seguire il trend dei ...fanpage

A Sanremo 50 batteristi 'fanno rumore' contro la violenza - (ANSA) - SANREMO, 07 APR - Sulle note de 'L'ombelico del mondo' del cantautore e rapper Jovanotti, brano eseguito con le sole percussioni da ...spettacoli.tiscali

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, quanto hanno pagato per la vacanza detox La cifra - Quanto hanno pagato Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli per la vacanza detox nei giorni di Pasqua: la coppia non ha badato a spese.sfilate