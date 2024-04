Giulia Salemi in doppiopetto e gonna a pieghe | il look college per incontrare Selena Gomez a New York

(Di domenica 7 aprile 2024)è volata a Newed è proprio lì che ieri sera ha incontrato. Per l'evento di lancio di un nuovo prodotto beauty della popstar ha pensato bene di seguire il trend dei: ecco tutti i dettagli.

Giulia Salemi divide il suo glam tra social, televisione e anche red carpet . Negli ultimi anni ha partecipato a numerose fashion week, così come calcato svariati tappeti rossi affermando sempre più ... (velvetmag)

Incredibile rivelazione su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fatta proprio da quest’ultimo, nel corso della sua presenza a La vita in diretta . Si è presentato nel giorno di Pasquetta in diretta su ... (caffeinamagazine)

A Sanremo 50 batteristi 'fanno rumore' contro la violenza - (ANSA) - SANREMO, 07 APR - Sulle note de 'L'ombelico del mondo' del cantautore e rapper Jovanotti, brano eseguito con le sole percussioni da ...spettacoli.tiscali

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, quanto hanno pagato per la vacanza detox La cifra - Quanto hanno pagato Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli per la vacanza detox nei giorni di Pasqua: la coppia non ha badato a spese.sfilate

Grande Fratello, Sonia Bruganelli asfalta Cesara Buonamici: "Sembra messa in ostaggio, il suo obiettivo è quello di..." - Invece Rebecca Staffelli ha preso il posto di Giulia Salemi nel ruolo di opinionista social. L’ex moglie di Paolo Bonolis di recente è tornata a parlare della sua esperienza al reality di Canale ...msn