Girone C Ci sono gli spareggi salvezza dietro l’angolo per le due lombarde Castegnato e Breno

(Di domenica 7 aprile 2024) NelC di serie D il destino di Atleticosembra accomunato nell’unica direzione dei play out. In effetti, quando mancano ancora cinque partite al termine della regular season, le due bresciane inserite nell’impegnativo raggruppamento rimangono imprigionate nella zona calda degli. Una "minaccia" che rappresenta ormai un obiettivo da salvaguardare dai camuni e un’ipotesi molto vicina per i franciacortini, con l’ulteriore, sgradita possibilità che, alla fine, il tabellone dei play out metta di fronte proprio granata e nerazzurri in un duello fratricida. Per consolidare le rispettive speranze,chiamate a raccogliere il maggior numero possibile di punti in questo rush finale, a cominciare ...

L’Italia di Luciano Spalletti , inserita in prima fascia della Lega A, affronterà Belgio , Francia e Israele nel gruppo A2 della quarta edizione della Nations League . Questo l’esito del sorteggio che ... (gazzettadelsud)

Parigi, 8 febbraio 2024 – Svelata a Parigi la nuova edizione della Nations League . E al l’Italia non è andata benissimo: gli azzurri, pur partendo dalla prima fascia, sono finiti in un girone di ... (sport.quotidiano)

Coppa Italia e memorial presidenti: decisi date e campi di gioco. Il Daino Santa Croce sfida il Gallo sul neutro di Campogalliano - Le semifinali delle coppe di Prima e Terza categoria in provincia di Reggio Emilia sono state ufficializzate, con diverse squadre locali ancora in corsa per i trofei. Le partite si svolgeranno mercole ...msn

"Big match a Piancastagnaio: Pianese contro Grosseto per la vetta del Girone E di serie D" - La capolista Pianese sfida il Grosseto in un match cruciale di Serie D. Entrambi i team si preparano per una partita difficile, con assenze importanti da entrambe le parti. Il Grosseto cerca il riscat ...lanazione

"Super derby Sancascianese-Cerbaia: sfida di vertice nel campionato di Prima categoria Girone C" - Il super derby Sancascianese-Cerbaia è il focus della giornata nel campionato di Prima categoria Girone C. Altre sfide di rilievo nei vari gironi. In Seconda categoria Girone I, Molinense-Gallianese e ...lanazione