Giovanili biancazzurre Primavera | che peccato | raggiunta allo scadere

(Di domenica 7 aprile 2024) La Spaltorna da Cremona con un punto che lascia tanti rimpianti alla squadra di Grieco. Sul campo della Cremonese – che nel turno precedente aveva festeggiato la promozione in1 con addirittura sei giornate di anticipo – i biancazzurri impattano 3-3, coi padroni di casa che acciuffano il pareggio in pieno recupero con Gabbiani. Un vero, perché la Spal conduce a lungo le operazioni, andando a segno con Marrale su rigore, Angeletti (foto) e Camelio. Sull’1-3 i giochi sembrano fatti, ma la Cremonese non molla e pareggia in extremis. In classifica la Spalresta sesta a -3 dall’Albinoleffe che occupa l’ultimo posto utile per accedere ai playoff. Oggi tocca a tutte le altre selezioni, a partire dalla Spal Under 17 di mister Pedriali che alle 15 fa visita al ...