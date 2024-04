Giovane accoltella e uccide lo zio

(Di domenica 7 aprile 2024) Dramma familiare nella tarda serata in Valtellina. Nel corso di una lite, all’interno di un’abitazione di Poggiridenti (Sondrio), unha afferrato un coltello e ha ucciso lo zio, che sarebbe stato colpito alla gola. Inutili i soccorsi allertati dagli altri familiari presenti. Non si conoscono le ragioni della lite degenerata in omicidio.

Accoltellamento in strada a Torino nella serata di domenica 31 marzo. Un 24enne di nazionalità argentina è stato raggiunto da una coltellata alla gola e poi trasportato in codice rosso all'ospedale ... (today)

