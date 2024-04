Giornata mondiale della salute | Cgil irpina in piazza

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiOggi 7 Aprile, per la quale quest’anno l’OMS ha scelto come slogan “My healt, my right” “La mia, Il mio Diritto”* Laun diritto sempre più a rischio in Italia e in Irpinia, area interna del Sud di più. I processi di desertificazione, denatalità, lavoro povero, tanta disoccupazione femminile e giovanile, redditi annui tra 10e 17mila euro, la media pensioni da 10-12 mila euro, ci pongono drammatici interrogativi a cui provare a dare risposte e già il 18 Aprile nelle Assemblee Generali di Categorie eAvellino a Solofra e la sera alle 19:00 con il giornalista Marco Esposito presentando il suo nuovo libro “Vuoto a perdere” ci proveremo.” Così Interviene – Franco Fiordellisi Segretario Generale ...

7 aprile, salute un bene pubblico inalienabile! - 7 aprile, salute un bene pubblico inalienabile! Manifestazioni in tutta Italia a difesa del servizio sanitario pubblico e contro la commercializzazione ...politicamentecorretto

Il tema di questa edizione è "My health, my right", per richiamare l'attenzione sul diritto alla salute in tutto il mondo - Il 7 aprile è la Giornata mondiale della Salute 2024: quali sono i diritti garantiti in Italia a tutti i cittadini e quali gli ostacoli contro cui si scontranogazzetta

Blue day: insieme nello sport… per una società inclusiva verso i ragazzi autistici - Un tatami per sperimentare un incontro di judo, un pony per fare una passeggiata rilassante oppure una lezione per imparare a destreggiarsi con i ...rete8