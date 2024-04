Giorgia tra Tim e Musk | dentro il risiko dei satelliti Il retroscena di Bisignani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 aprile 2024) Carodirettore, nella saga Tim ci mancava solo Starlink con un match inedito tra la premierMeloni e l'ad Pietro Labriola. Idiaprono poi anche uno squarcio inquietante nelle governance delle grandi società italiane con l'ambiguo ruolo di Assogestioni, l'associazione delle società della gestione del risparmio. Su Tim assistiamo infatti a manager che fanno gli azionisti, azionisti veri che da mesi salgono sull'Aventino e governanti -con il triangolo Caputi-Urso-Butti in tensione tra loro-, cosicché i fondi speculano e il titolo in borsa va sulle montagne russe con la Consob che assiste distratta. Come convitati di pietra gli utenti del segnale, soprattutto in quelle ampie aree d'Italia dove, per la follia industriale del dualismo tra Tim e Open Fiber, è praticamente impossibile la connessione. Il soccorso di Elon ...