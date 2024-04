Ginnastica Serie A | giornata ricca tra artistica e ritmica | gare in diretta su Sportface TV

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024)di appuntamenti per laitaliana quella di domenica 7 aprile. Al Pala Gianni Asti di Torino vanno in scena le finali dellaA del campionato italiano di, mentre il Pala De Andrè di Ravenna ospita l’ultima tappa di regular season dellaA di. Appuntamenti importanti che gli appassionati possono seguire instreaming gratuitamente, previa registrazione, suTV, la nuova piattaforma OTT dia cui è possibile accedere tramite app (disponibile sugli store iOS e Android), fruibile anche via web (TV..it). In alternativa,.it segue gli eventi con cronache, risultati e dirette testuali aggiornate in ...