Ginnastica ritmica | Fabriano vince lo scudetto Sofia Raffaeli in trionfo | Varfolomeev strabilia

(Di domenica 7 aprile 2024) Laha vinto lodi. La corazzata marchigiana si è laureata Campionessa d’Italia per l’ottava volta consecutiva e ora insegue in solitaria il record dei dieci tricolori conquistati dall’Aurora Fano. Il sodalizio guidato da Angela Piccoli partiva con tutti i favori del pronostico alla Final Six andata in scena al Pala Gianni Asti di Torino, dopo essersi imposto nelle tre tappe di regular season. Dopo aver superato la semifinale contro l’Armonia d’Abruzzo Chieti per 11-9,ha dominato nel triello conclusivo contro l’Udinese (capace di eliminare la Forza e Coraggio Milano) e la Raffaello Motto Viareggio (impostosi sulla San Giorgio ’79 di Desio nel primo turno). Prestazione sontuosa da parte di, autrice di un ...

