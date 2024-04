Ginnastica artistica | Serie A1 2024 | tutti i podi individuali di giornata a Ravenna I migliori sono stati…

(Di domenica 7 aprile 2024) Oggi pomeriggio asi è disputata la seconda tappa delladi. Di seguitodi. Ricordiamo chesolo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre.PRIMA TAPPA SERIA AFEMMINILE VOLTEGGIO (solo un salto) 1. Alice D’Amato 14.300 2. Asia D’Amato 14.200 3. Benedetta Gava 14.150 PARALLELE ASIMMETRICHE 1. Alice D’Amato 14.550 2. Giorgia Villa 14.500 3. Asia D’Amato 14.200, la Brixia vince inA: Maggio, ...

La Brixia Brescia ha vinto la terza tappa della Serie A 2024 di Ginnastica artistica , andata in scena al Pala De André di Ravenna. Le Campionesse d’Italia hanno rispettato il naturale e semplice ... (oasport)

La Ginnastica Pro Carate ha vinto la terza tappa della Serie A di Ginnastica artistica maschile, andata in scena al Pala De André di Ravenna. I brianzoli si sono imposti con il punteggio complessivo ... (oasport)

Ginnastica Salerno campioni! Sindaco si congratula, “Conquistata la Serie A1 con merito” - StampaSi è conclusa anche la terza e ultima tappa di Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A2 di Ginnastica artistica maschile e femminile, in scena al Pala De Andrè di Ravenna. Milanese Fo ...salernonotizie

Ginnastica artistica, la Brixia vince in Serie A: Maggio, bentornata! Asia D’Amato sul giro completo, Esposito splendida - La Brixia Brescia ha vinto la terza tappa della Serie A 2024 di Ginnastica artistica, andata in scena al Pala De André di Ravenna. Le Campionesse d'Italia hanno rispettato il naturale e semplice prono ...oasport

Ginnastica artistica, Serie A Ravenna 2024: vincono Brixia e Pro Carate. Definite le partecipanti alle Final Six - I risultati della tappa di Ravenna della regular season della Serie A di Ginnastica artistica 2024: definite le qualificate per la Final Six ...sportface