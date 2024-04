(Di domenica 7 aprile 2024)è ormai, nonostante la sua giovane età, undici anni, uno degli atleti più promettenti della città e non solo, giusto pochi giorni fa, il 24 marzo, è tornato suldelle competizioni reli diche si sono tenute a Mortara, conquistando il posto più alto per la terza volta. Con una ...

giornata ricca di appuntamenti per la Ginnastica italiana quella di domenica 7 aprile. Al Pala Gianni Asti di Torino vanno in scena le finali della Serie A del campionato italiano di ritmica , ... (sportface)

A Ravenna è andata in scena la terza tappa della Serie A2 di Ginnastica artistica . Nicola Bartolini ha fatto il proprio rientro in gara dopo aver saltato le prime due tappe. Il già Campione del ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE della terza tappa del Campionato Italiano di Serie A1 2024 di ginnastica artistica , in programma a Ravenna : ecco, di segui to, le informazioni per segui re tutte le gare. Nel ... (sportface)

Ginnastica artistica, Giona Canzi da Cesate ancora sul podio - Giona Canzi è ormai, nonostante la sua giovane età, undici anni, uno degli atleti più promettenti della città e non solo, giusto pochi giorni fa, il 24 ...ilnotiziario

Ginnasta 11enne in ospedale dopo caduta in gara da parallele - Una ragazzina di 11 anni è rimasta ferita stamani durante una gara di Ginnastica artistica a Vallecrosia (Imperia), dopo essere caduta da circa due metri di altezza mentre stava eseguendo un esercizio ...ansa

Ginnastica artistica, Bartolini torna in gara. Maresca solido sugli anelli, vince in Serie A2 - A Ravenna è andata in scena la terza tappa della Serie A2 di Ginnastica artistica. Nicola Bartolini ha fatto il proprio rientro in gara dopo aver saltato le prime due tappe. Il già Campione del Mondo ...oasport