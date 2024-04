(Di domenica 7 aprile 2024) A Ravenna è andata in scena la terza tappa dellaA2 di. Nicolaha fatto il proprio rientro indopo aver saltato le prime due tappe. Il già Campione del Mondo al corpo libero si è esibito al cavallo con maniglie (13.400), alle parallele pari (14.000) e alla sbarra (13.100), ma non all’amato quadrato. Riparte da qui la rincorsa del sardo verso le Olimpiadi, dopo essere stato assoluto protagonista del trionfo della squadra agli ultimi Europei e dalla qualificazione ai Giochi ottenuta attraverso i Mondiali. Salvatoreto a gareggiare dopo il podio ottenuto in Coppa del Mondo e si è ben distinto agli, venendo premiato con un interessante 14.700 (6.2 il D Score). Il campano, che sta provando a ...

giornata ricca di appuntamenti per la Ginnastica italiana quella di domenica 7 aprile. Al Pala Gianni Asti di Torino vanno in scena le finali della Serie A del campionato italiano di ritmica , ... (sportface)

Ginnastica artistica, Bartolini torna in gara. Maresca solido sugli anelli, definite le promosse in Serie A1 - A Ravenna è andata in scena la terza tappa della Serie A2 di Ginnastica artistica. Nicola Bartolini ha fatto il proprio rientro in gara dopo aver saltato le prime due tappe. Il già Campione del Mondo ...oasport

Ginnastica artistica, Bartolini torna in gara. Maresca solido sugli anelli, vince in Serie A2 - A Ravenna è andata in scena la terza tappa della Serie A2 di Ginnastica artistica. Nicola Bartolini ha fatto il proprio rientro in gara dopo aver saltato le prime due tappe. Il già Campione del Mondo ...oasport

Carlotta Ferlito: "Mi hanno aggredita in strada sputandomi addosso, era pieno di gente e nessuno è intervenuto" - Ginnastica artistica - L'ex campionessa azzurra pubblica su TikTok due video di denuncia in cui racconta la sua avventura per le strade di Milano, città in cui vive: l'hanno fermata due in motorino ...eurosport