Già 727 alla Collemarathon In gara anche due sindaci

(Di domenica 7 aprile 2024) A un mese dall’evento sono già 727, in rappresentanza di 18 nazioni diverse, gli iscritti alle tre prove della 20esima ColleMar-athon, in programma per il 5 maggio, e tra questi ci sonoil sindaco di Fano Seri, intenzionato a sciropparsi tutti i 42,195 chilometri dellapiù lunga, e il suo collega di Mondolfo Barbieri, che invece si cimenterà sui 21 km. Numeri e curiosità emersi durante la presentazione della ColleMar-athon 2024 tenutasi ieri a Villa La Cerbara di Fossombrone, a cui hanno partecipato il presidente Fidal Marche Simone Rocchetti, Fabrizio Tito del Coni, il consigliere regionale Luca Serfilippi, Damiano Bartocetti, Massimo Seri, Barbara Brunori, Antonio Sebastianelli, Nicola Barbieri e il vicesindaco di Mondavio Davide Albani. Accanto a loro, testimonial e amici della ColleMar-athon: Ulderico Lambertucci, 78enne, reduce ...

Torna il Campo lavoro missionario, grande raccolta umanitaria sull'intero territorio della Diocesi: ...Paesi poveri e a famiglie disagiate residenti sul nostro territorio per un totale di circa 235.727 ... Piero, un volontario: 'I caratteristici sacchi gialli per la raccolta sono già stati distribuiti in ...

Scuola, borse di studio per oltre 25mila studenti delle superiori: ...a sostegno del diritto allo studio con una dotazione finanziaria che accresce le risorse già ... 2.727 quelle assegnate in provincia di Bologna per un ammontare di 560.773 euro, 2.547 a Modena per 525.