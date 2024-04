Ghali in preghiera alla Mecca | “Il Ramadan è il momento per vivere la gratitudine che ho per Dio”

(Di domenica 7 aprile 2024) Nell’anno sconvolto dguerra a Gaza e dalle tensioni religiose, il cantautoreha compiuto il pellegrinaggio, in Arabia Saudita, città santa per i musulmani e luogo dove secondo la tradizione è nato Maometto, profeta e rifondatone dell’islam. Nella città si riuniscono ogni anno, per il, milioni di fedeli da tutto il mondo. Il rapper ha pubblicato una foto su Instagram, indavantiPietra Nera, mentre indossa la tradizionale tunica bianca dei pellegrini, a simboleggiare l’uguaglianza di tutti gli uomini dinanzi a Dio. Il 10 marzo, prima dell’inizio del periodo di Radaman, ovvero il mese in cui si pratica il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano,aveva pubblicato un lungo messaggio ...

Ghali in pellegrinaggio alla Mecca per il Ramadan: «Il momento giusto per vivere la gratitudine che ho per Dio» - Il rapper milanese, nato da genitori tunisini arrivati in Italia negli anni 80, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo ritrae in preghiera nella città santa islamica ...milano.corriere