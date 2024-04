Ghali alla Mecca per il Ramadan | un pellegrinaggio di gratitudine e pace

(Di domenica 7 aprile 2024) Nel cuore del, il celebre rapper milaneseha intrapreso un viaggio spirituale che lo ha portato fino, in Arabia Saudita, il luogo più sacro dell’Islam. Condividendo il suoattraverso una foto pubblicata sulla sua pagina Instagram,ha offerto ai suoi follower un’immagine che racchiude una “serenità toccante”, come descritto da una ammiratrice. Questa espressione visiva ha catturato il momento di preghiera nella città santa, un’immagine che sottolinea il profondo senso die appartenenza che i fedeli sperimentano durante il mese di digiuno, che quest’anno termina il 9 aprile. Nato da genitori tunisini trasferitisi in Italia negli anni ’80,ha sempre intessuto nelle sue opere e nelle sue ...

