GF | Giselda irride i fan di Beatrice | “Le Luzzers mettono in dubbio il mio profilo? L’ho sempre detto che siete…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 7 aprile 2024) Da quando è terminato il Grande Fratello, l’ex gieffina,Torresan, è molto attiva sul suoX (ex Twitter), dove spesso lancia delle frecciatine, come successo oggi quando la ragazza veneta ha scritto un posto nei riguardi dei fan diLuzzi, con tre emoticon di risata: “Lecheinil L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,loda Anita e: “Si gode. Mi sarebbe piaciuto vederti in finale. Sorvola sulla cattiveria…” GF, alcuni inquilini attaccanoe chiedono la squalifica: “Hauna cosa grave. Immagina se…” GF, ...