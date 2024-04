GeVi Napoli Basket ancora una sconfitta Duro ko contro Varese

(Di domenica 7 aprile 2024)uno stop per il: La Generazione Vincentesubisce in avvio dell’ultimo tempo 4-0 di parziale. La partita si innervosisce, e vengono fischiati agli azzurri fallo tecnico e antisportivo.vola a più 21 dopo appena un minuto e mezzo sul 84-63. Ad Ennis viene fischiato un altro fallo antisportivo, e viene espulso. La Pallacanestrodilaga, e dopo 4 minuti si porta a più 28 sul 96-68. La partita praticamente non ha più nulla da dire, con gli azzurri che non riescono a ridurre lo svantaggio. Milicic da spazio nel finale a Dut Mabor, Ebeling, Lever e Sinagra e la gara si chiude con ladellacon il punteggio di 113-79. Openjobmetis...

