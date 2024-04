Genoa | very ‘Gudmundsson’ | il Cagliari fa ‘Viola’ l’Atalanta | CLASSIFICA

(Di domenica 7 aprile 2024) Tantissime emozioni nelle partite delle 18.00 valevoli per la 31ª giornata del campionato di Serie A. Il colpo più importante è stato quello deldi Ranieri, in grado di vincere contro una squadra forte come. Occasione persa per la compagine di Gasperini in chiave Champions League. Gli ospiti sembrano in grado di indirizzare la partita con un gol realizzato da Scamacca. Al 42? è Augello a siglare il pareggio. All’88’ è l’ex Reggina Nicolas Viola a siglare il definitivo 2-1 con un perfetto colpo di testa. Nell’altra partita successo esterno delsul campo del Verona, decisivi i gol Ekuban e Gudmundsson. Per i padroni di casa inutile l’iniziale vantaggio di Bonazzoli. LaInter 79 Milan 68 Juventus 59 Bologna 58 Roma 55 Atalanta 50 Napoli 48 Lazio 46 Torino 44 Fiorentina 43 Monza ...

Ginnasta 11enne in ospedale dopo caduta in gara da parallele - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!giornaledibrescia

Genoa, è euro-Gudmundsson: solo 4 meglio di lui in Europa - Albert Gudmundsson è uno dei migliori esterni d’attacco d’Europa. A dirlo sono i numeri di una stagione fin qui impressionante per l’islandese del Genoa..calciomercato

Si è concluso il X Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio! - A competition, but above all a festival, which at Palazzo Ducale in Genoa brought together hundreds of onlookers ... “This year, the level was very high. The 10 pestos that made it to the finals were ...pestochampionship