Gelosia violenta | altro arresto Insegue la ex e il compagno e sfascia l’auto a bastonate

(Di domenica 7 aprile 2024) È successo di nuovo. Quella ossessione scambiata per amore che si trasforma in vero incubo per la ex e per il nuovo. Pedinamenti, appostamenti sotto casa, fino a inseguimenti in auto. È successo alcuni giorni fa tra Terni e Spoleto, quando è stato arrestato un 24enne, fermato mentre, dopo aver bloccatodella ex e del nuovo, cercava di aprire gli sportelli. Per il ragazzo era di conseguenza scattato il braccialetto elettronico. È successo di nuovo, la sera di Pasqua, a Montefranco, dove i carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, hanno arrestato un 36enne italiano. Dalle indagini, partite dopo la denuncia presentata da una 34enne di origini straniere, è emerso uno scenario di vita divenuto per lei ormai insostenibile a causa dell’ex fidanzato. In particolare la donna ha ...