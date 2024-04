Geetit | uno sforzo per chiudere i conti Giampietri | Pronti a lottare fino alla fine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) "Sarà una lotta: se vogliamo, dovremo fare una gran partita. Se pensiamo che Mirandola sarà la stessa che abbiamo affrontato domenica al PalaSavena rischiamo grosso. Abbiamo qualità, ma dobbiamo trovare quellanuità che non sempre abbiamo avuto. E dobbiamo farlo oggi". Parola di Francesco Guarnieri, che catechizza lavigilia di gara-due dei playout salvezza del campionato di A3. C’è una partita salvezza dae con essa un anno tribolato per squadra e società bolognese. Gli infortuni hanno a lungo condizionato una stagione che aveva visto partire i rossoblù con ambizioni playoff. Invece, siamo arrivati a gara due dei playout. Bologna ha vinto gara uno al PalaSavena 3-0: manca l’ultimo passo per blindare la serie A. In caso di ko a Mirandola ...