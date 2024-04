Gaza | Tajani incontra l’omologo israeliano | “Ha garantito sugli aiuti ai civili | gli ho ribadito nostra contrarietà all’attacco a Rafah”

(Di domenica 7 aprile 2024) “Abbiamo avuto un incontro molto positivo sulla proposta italiana Food for” per “far arrivare beni alimentari alla popolazione civile di, ma per farli arrivare senza che finiscano nelle mani di Hamas serve l’autorizzazione e la disponibilità di Israele. E noi abbiamo deciso di investire altri 20 milioni di euro. Ho ricevuto una risposta assolutamente positiva” e Katz “mi hail sostegno allainiziativa, tant’è che ha accettato la mia proposta” di far partecipare al tavolo di lavoro “un rappresentante dell’ambasciata israeliana”. E’ quanto riportato dal ministro degli Esteri Antoniodopo avertoIsrael Katz. Alla riunione alla Farnesina hanno preso parte anche la vicedirettrice della Fao Beth ...

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – ?Ho presentato al ministro Katz l? iniziativa ?Food for Gaza? in una riunione cui hanno preso parte tutti gli attori coinvolti per chiedere che Israele apra più valichi ... (calcioweb.eu)

Mo: Tajani, 'ho presentato a Katz iniziativa 'Food for Gaza' per evitare catastrofe umanitaria' - Roma, 7 apr. (Adnkronos) - “Ho presentato al ministro Katz l’iniziativa “Food for Gaza” in una riunione cui hanno preso parte tutti gli attori coinvolti per chiedere che Israele apra più valichi terre ...lanuovasardegna

Israele, per Netanyahu niente tregua: “Fino al rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas”. Katz a Roma: incontro con Tajani - Si sono ritirate da Gaza, le truppe israeliane. Solo la Brigata Nahal rimarrà nell'area come forza stazionaria, per impedire ai palestinesi sfollati di ritornare a nord dell'enclave. Ma non ci sarà ne ...firenzepost

Katz a Tajani, priorità rilascio rapiti e distruzione Hamas - Insieme alle famiglie dei rapiti che mi accompagnavano, gli ho detto che gli obiettivi principali davanti ai nostri occhi sono il rilascio incondizionato di tutti i 133 rapiti e lo smantellamento dell ...ansa