Gaza | la guerra entra nel 7° mese | 33mila palestinesi uccisi Proteste a Tel Aviv contro Netanyahu

Roma, 6 aprile 2024 – Guerra in Medio Oriente, secondo media Usa "gli Stati Uniti sono in stato di massima allerta e si stanno preparando attivamente per un attacco 'significativo' entro la prossima ...

Sei mesi di guerra contro Hamas, Israele "senza exit strategy né piani per il futuro" - "Penso che (la guerra) abbia già superato di gran lunga le aspettative di chiunque in termini di durata, intensità, portata e mortalità, e non c'è fine in vista", ha affermato alla Cnn Khaled Elgindy, ...

Gaza, il primo alleato dell'esercito israeliano è l'intelligenza artificiale. Coi suoi danni collaterali - Levender e Where is daddy, due software nelle mani dell'Idf. Loretta Napoleoni spiega i "danni collaterali" che stanno producendo ...

Israele, 'morti 4 soldati a Gaza sud, bilancio ora a 260' - Gruppo democratici Usa chiede stop invio armi a Tel Aviv. Attesa delegazione Hamas al Cairo per negoziati IN AGGIORNAMENTO. Almeno tre civili palestinesi sono stati uccisi e altri feriti sabato mattin ...