Gaza | Israele ritira tutte le truppe di terra dal sud della Striscia Gallant | “Pronti a ogni scenario contro l’Iran”

(Di domenica 7 aprile 2024) L’esercito israeliano ha annunciato di avertoledicombattenti dal suddi, dopo circa 4 mesi di forti combattimenti. Solo la Brigata Nahal, spiegano i media locali, è rimasta sul posto con il compito di tenere in sicurezza il cosiddetto ‘Corridoio Netzarim‘ che attraversa la, lungo la costa dal confine nord, nei pressi del kibbutz Beeri, fino al sud. Tel Aviv non ha ancora spiegato le ragioni di questa mossa. Ma è inevitabile ipotizzare un collegamento con gli allarmi lanciati da Washington: gli Stati Uniti si stanno preparando attivamente a un attacco “significativo” da parte delsu obiettivi israeliani – ma anche americani – nella regione. “L’apparato ...

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di domenica 7 aprile, in diretta. L’Iran: «La vendetta è inevitabile, decideremo come e quando» (corriere)

Israele ritira le truppe da Gaza sud. Rimane solo la Brigata Nahal sul Corridoio Netzarim - Nuovo round di colloqui al Cairo, mentre dagli Usa arrivano nuovi segnali di un "attacco imminente" dall'Iran come ritorsione per il raid su ...huffingtonpost

Israele ritira tutte le truppe di terra dal sud di Gaza: l'annuncio dell'esercito dopo 4 mesi di combattimenti - L'esercito israeliano ha annunciato di aver ritirato tutte le truppe di terra combattenti dal sud della Striscia, dopo circa 4 mesi di forti combattimenti. Lo hanno riferito i media spiegando ...ilmessaggero

FOOD FOR Gaza, TAJANI: - aggiungendo che “al ministro Katz presenterò “Food for Gaza” e chiederò che Israele adotti un cessate-il-fuoco, apra i valichi terrestri e renda subito operativo il corridoio marittimo per facilitare ...9colonne