Gatti scaccia i fantasmi della Juve | 1-0 alla Fiorentina | Allegri 3° a -6 dal Milan e +7 sulla Roma

(Di domenica 7 aprile 2024) Tre punti per restare terza a -6 dale portarsi a +7 sul quinto posto. Lantus di Massimilianonon sbaglia: serviva assolutamente...

Juventus-Fiorentina 1-0: Gatti e Szczesny scacciano la crisi. Tre gol annullati e terzo posto consolidato - Avvio di personalità della Juve che trova subito il gol di McKennie al 6' ma il texano si trova in netto fuorigioco a centro area sul colpo di testa di Gatti. Seconda rete annullata ai bianconeri sei ...sportpaper

DIRETTA/ Juventus Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: Vlahovic vs Belotti, via! (7 aprile 2024) - Diretta Juventus Fiorentina, streaming video e tv: risultato live 0-0, all'Allianz Stadium si gioca per la 31^ giornata di Serie A e è una grande classica.ilsussidiario

Juventus, la formazione contro la Fiorentina: Filip Kostic confermato a sinistra - Allegri non farà cambi e contro i Viola si affiderà ai titolarissimi, rispetto alla gara con la Lazio tornerà Szczesny in porta ...it.blastingnews