Gasperini duro | “Una bella lezione Senza spirito | non siamo all’altezza della battaglia”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 aprile 2024) “Sull’1-1 abbiamo preso un brutto gol su una situazione non così pericolosa. Il Cagliari non sembrava creasse difficoltà, da quel momento ha preso una grande energia. La partita è diventata unae non con tuttistatidi poterci stare, anche se c’è stato equilibrio anche nel secondo tempo. L’abbiamo persa nel finale, ma c’era la sensazione che il Cagliari globalmente avesse unodiverso. Per molti di noi è una”. Gian Pieromastica amaro dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Cagliari, maturata nel finale dopo una prestazione dell’Atalantagrossi spunti. Cagliari-Atalanta 2-1, le parole diLe difficoltà del match: “Se una squadra alza i ritmi così, nella qualità ...