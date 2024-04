Garattini e Locatelli tra i firmatari dell’appello per salvare il Sistema sanitario nazionale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 aprile 2024) Ci sono due bergamaschi nel gruppo di medici e scienziati che hanno firmato un appello per ribadire l’insostituibilità del Servizioe rilanciarne lo sviluppo in modo che possa soddisfare le esigenze dei cittadini. Si tratta del professor Silvio, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, e del professor Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Complessivamente il testo è sottoscritto da 14 esperti italiani su scala inter, tra cui il premio Nobel Giorgio Parisi. Ecco il testo tratto dal sito www.scienzainrete.it Non possiamo fare a meno del serviziopubblico Il servizioitaliano, che ha contribuito a produrre il più marcato incremento dell’aspettativa di vita tra i Paesi ad alto ...