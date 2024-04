Gallant | ' pronta risposta per qualsiasi scenario con l' Iran'

(Di domenica 7 aprile 2024) "L'apparato della Difesa ha completato i preparativi diin caso diche si possa sviluppare con l'". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Yoav, dopo tutte le valutazioni della situazione in atto.

Migranti, a Lampedusa due sbarchi nella notte: 977 nell'hotspot - Sono 977 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove, durante la notte ci sono stati due sbarchi con una settantina di persone. Fra gli ospiti della struttura di contrada Imbriacola, anche 142 mi ...tgcom24.mediaset

Se Israele colpisce l'Iran non cerca di inasprire il conflitto - Per lo stato ebraico la guerra è sempre stata contro Teheran, che non combatte, ma arma e tiene aperti più fronti ...ilfoglio