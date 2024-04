Gaeta Umberto Scipione in Concerto per il 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di domenica 7 aprile 2024)– Giovedì 11 Aprile 2024, alle ore 19.30, sul palco del Teatro Ariston di, il M°, pluripremiato compositore di Colonne Sonore per film campioni d’incasso, musicista di famaed interporta in scena The Best Italian Soundtracks, il suoin una formula completamente rinnovata. Promosso da Camera di Commercio L'articolo Temporeale Quotidiano.