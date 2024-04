Fuorigrotta | controlli | droga | evasioni ed arresti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 7 aprile 2024)dei Carabinieri, sicurezza nel quartiere e presenza visibile. Due persone arrestate e 3 denunciate Ancorae nei quartieri limitrofi. I carabinieri della compagnia di Bagnoli, su impulso del Comando Provinciale di Napoli, stanno intensificando i presidi sul territorio. Massima attenzione lungo viale Augusto, teatro del recente ferimento, via Leopardi e via Lepanto, strade molto affollate del quartiere. Arrestati G.P. classe 91 e il 39enne D.M. Dovranno rispondere di detenzione dia fini di spaccio. Sono stati sorpresi in un seminterrato in via Marco Aurelio, nel locale 8 grammi di cocaina già dosati e due bilancini di precisione. Anche contanti, circa 300 euro ritenuti provento illecito. Sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Due le persone denunciate per ...