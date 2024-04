Frosinone-Bologna | Thiago Motta | “Partita complicata | la prestazione è stata buona”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) “Sapevamo di dover trovare qualcosa di nuovo. Alla fine abbiamo creato almeno 3 occasioni da gol e non le abbiamo sfruttate, ma questo è il calcio. L’importante è essere arrivati e aver tenuto la porta inviolata. La, ma i ragazzi sono stati bravi, ovvio che volevo la vittoria ma la. Oggi la palla non è entrata ma continuando così succederà alla prossima”. Lo ha dichiarato, a Sky, l’allenatore del, dopo lo 0-0 a. Il tecnico si sofferma sui singoli: “Ndoye? C’è da lavorare, è giovane e ha voglia di farlo. Si è inserito bene in tutto, dalla lingua al campo. Ognuno di loro ha certe caratteristiche, come ad esempio Orsolini sa essere freddo ...