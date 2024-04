Frosinone-Bologna 0-0 | frenata Champions dei rossoblu

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 7 aprile 2024) (Adnkronos) – Ile ilpareggiano 0-0 oggi nella gara valida per la 31esima giornata di Serie A. Ilallenato da Thiago Motta sale a 58 punti, a +3 sulla Roma, in quarta posizione. I ciociari allenati da Di Francesco salgono a 26 punti ma restano terzultimi. Di Francesco per la sfida conferma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.