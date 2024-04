Frosinone-Bologna 0-0 | frenata Champions dei rossoblu

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 7 aprile 2024) (Adnkronos) – Ile ilpareggiano 0-0 oggi nella gara valida per la 31esima giornata di Serie A. Ilallenato da Thiago Motta sale a 58 punti, a +3 sulla Roma, in quarta posizione. I ciociari allenati da Di Francesco salgono a 26 punti ma restano terzultimi. Di Francesco per la sfida conferma il trio Cheddira, Soulé e Reiner in avanti, con l’ex Bonifazi preferito a Lirola in difesa. Thiago Motta in avanti conferma Zirkzee supportato da Orsolini, Ferguson e Saelemaekers. Ilparte bene e all’8? Cheddira impegna Skorupski. Un minuto dopo è lo stesso attaccante gialloblu ad approfittare di un errore di Calafiori e provare un pallonetto che il portiere delrespinge ancora. Al 27? sempre padroni di casa pericolosi con il colpo di testa di Okoli ma è attento ...