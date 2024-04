Frederick Lundqvist età | figli | lavoro e biografia | chi è il fidanzato di Chiara Francini

Quello fra Frederick Lundqvist e Chiara Francini è un amore nato quasi vent’anni fa. Lui è proprietario di un’impresa di servizi per la sicurezza, la AB Basic&Safety e ha 47 anni. La coppia ... (metropolitanmagazine)

Chiara Francini, nota attrice italiana, è famosa non solo per il suo talento sul grande schermo, ma anche per la sua vita privata. Ecco uno sguardo più da vicino al suo fidanzato Frederick ... (blogtivvu)